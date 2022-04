Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çıkarılan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nin 2022 Nisan sayısı yayınlandı.

ULAKBİM TR dizin çerçevesinde yer alan derginin Baş Editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, ilkeli, başarılı ve kaliteli yayıncılık ilkeleri çerçevesinde altı yıldır yayın hayatına devam eden derginin Nisan sayısını yayınlamaktan onur duyduklarını dile getirdi. Batı Karadeniz Tıp DergisiMedical Journal of Western Black Sea” Nisan 2022 sayısının güncel literatüre bilimsel katkıda bulunacak araştırma, derleme ve vaka sunumlarından oluşan çalışmalar içerdiğini ifade eden Bayraktaroğlu, “Nisan sayımızda; bir derleme, bir olgu sunumu ve 15 adet araştırma makalesinden oluşan 17 adet değerli yazıyı okuyacaksınız. Yeni sayımızın okurlarımıza katkı sağlamasını diliyoruz. Dergimizin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makaleye, değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterilmektedir. Uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen dergimizin, her sayıda artan yayınlanan makale sayısıyla bu hedefe doğru ilerlediğini düşünmekteyiz. Dergimizin yayınlanmasında öncelikle Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, başta Rektör İsmail Hakkı Özölçer’e, özverili çalışmalarıyla Baş Editör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu nezdinde Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu üyelerine teşekkür etti.

