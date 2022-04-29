Rektör Özölçer, üniversite personeliyle bayramlaştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite personeliyle 29 Nisan Cuma günü bayramlaştı.

Göreve başladığı günden bugüne üniversite personeli ile iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Rektör Özölçer, üniversite olarak bayramdan sonra da çok çalışmaya devam edeceklerini ve bunun için akademik ve idari personelin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; “Ülkemizin, milletimizin ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin mübarek Ramazan Bayramlarını canı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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