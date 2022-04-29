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GMİS Yönetim Kurulu; Ramazan Bayramı'nı kutladı

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.

GMİS Yönetim Kurulu; Ramazan Bayramı'nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.
Yeşil, bayramın; kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkeye ve bölgeye huzur, sağlık ve barış getirmesi dileğinde bulundu. Yeşil’in Yönetim Kurulu adına yayınladığı mesaj şöyle;
"Bayramlar, insanların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. Ramazan Bayramının; sağlıklı günlere, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) ve KSE işyerlerimizde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, halkımızın, İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Bayramın; kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur, sağlık ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz.”

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