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‘Çağımızın En Büyük Sorunu İklim Meselesi’ projesi başarıyla sona erdi

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi 'Climate Matters (Çağımızın En Büyük Sorunu İklim Meselesi) ' adlı eTwinning projesi başarı ile sona erdi.

‘Çağımızın En Büyük Sorunu İklim Meselesi’ projesi başarıyla sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi ‘Climate Matters (Çağımızın En Büyük Sorunu İklim Meselesi) ‘ adlı eTwinning projesi başarı ile sona erdi.
Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den toplamda 12 öğretmen ve 102 öğrencinin aktif katılımları ile sürdürülen projede öğrencilerin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırarak iklim üzerindeki etkilerinin olumlu bir şekilde değişmesi hedeflendi. Çaycuma TSO Fen Lisesi’nin eTwinning projesinin kuruculuğunu İngilizce öğretmeni Mehtap Elibol üstlendi.
Çaycuma TSO Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Ertop, “ Küresel iklim değişikliği çağımızın en büyük sorunsallarındandır. Yıkıcı tahribatları tüm insanoğlunu derinden etkilemektedir. Bu projeyle farkındalık oluşturarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmeyi, yeşil ve temiz bir çevre için insanoğluna düşen görevleri ortaya koymayı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma ve karbon ayak izi konularında proje katılımcılarını ve toplumu bilinçlendirme amaçlanmıştır. Proje katılımcıları uluslararası 5 takım halinde çalışarak iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları hakkında röportajlar hazırlama, iklim temalı logo ve posterler tasarlama, karbon ayak izi hakkında bilgilendirme çalışmaları gibi çeşitli işbirlikçi çalışmalar yürütmektedirler. Tüm katılımcı okulların geri dönüşüm projesine de yer verdiği projeyle Çaycuma TSO Fen Lisesi ‘Çöp Değil Umut Biriktiriyoruz’ adli kampanya ile proje başladığından beri yaklaşık 100 kilo geri dönüşebilen plastik mavi kapak toplamıştır. Toplanan kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin kampanyasında ihtiyaç sahibi bir vatandaşa tekerlekli sandalye alınması amacıyla kullanılacaktır. MEB’in Sıfır Atık projesinde de hedeflendiği üzere atık oluşumunun önlenmesi amaçlanarak okulumuzda geri dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve plastik, kağıt, cam, pil atıklarının ayrı toplanması sağlanmıştır. Ayrıca projeye katılan tüm okullarda karbon ayak izi anketi uygulanarak çevreye bıraktığımız tahribat konusunda öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir. Proje katılımcılarına yönelik çevrimiçi ortamda karbon ayak izi, sürdürülebilir yeşil çevre, yenilenebilir enerji kaynakları konularında uzman webinarları düzenlenmiştir. Okuldaki tüm öğrencilere yönelik Biyoloji öğretmeni Beşir Uçar tarafından karbon ayak izi ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. Proje sonunda ortak ürün olarak iklim değişikliği nedenleri ve alınabilecek tedbirler konulu el broşürleri hazırlandı. Öğrencilerin iklim değişliği nedenleriyle ilgili yaptıkları röportajlar bir araya getirilerek kısa bir belgesel hazırlandı" ifadelerine yer verdi.
Proje çerçevesinde öğrenciler; ‘ESafety’ (eGüvenlik) konusunda bilinçlenip, internette güvenli kalma konulu çalışmalar yaptılar. Çeşitli web2.0 araçlarını kullanarak tüm aktiviteleri projenin sosyal medya hesaplarında ve kişisel hesaplarında güvenli internet kurallarına uyarak yayınladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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