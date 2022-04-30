OSB için yürütmeyi durdurma davasında ara karar verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve hurda eritme tesisinin yapılması nedeniyle Zonguldak İdare Mahkemesince açılan yürütmeyi durdurma davasında ara karar verildi.

Perşembe Keçecioğlu Mahallesi’nde bulunan OSB’nin büyütülmesi ve hurda eritme tesisinin yapılması amacıyla birinci sınıf tarım arazilerinin kamulaştırmasına karşı Perşembe Doğayı ve Çevreyi Koruma Platformu Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine açtığı yürütme durdurma davasında ara karar verildi. Buna göre dava konusu işlemin gerekçeleri sorularak, işlem ile dayanağını teşkil eden tüm bilgi ve belgeler istenildi. Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması davalı idarenin savunması alındıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Perşembe Çevre ve Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Ecder Dombaycı, “Bizler mahalle olarak davamızda haklıyız. Birinci sınıf tarım arazilerimiz üzerinde hiç bir şekilde hurda demir eritme tesisi kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için mahalle olarak, hukuki tüm şartları zorlayacağız. Yeşil doğamızın, temiz havamızın, ormanlarımızın, bahçelerimizin kirletilmesine hep birlikte dur diyeceğiz. Büyüklerimizin zor şartlarda sahip olup da bizlere bıraktığı bu mirası bu kadar kolay harcamamak gerekir. Çünkü bir gün gelecek evlatlarımız da bizden hesap soracak. Umudu kaybetmeyelim" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.