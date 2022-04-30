Vali Tutulmaz’dan ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulaması Vali Tutulmaz: ‘Hedefimiz sıfır kaza, sıfır kayıp’

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak trafik güvenliğine dikkat çekmek ve bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ kampanyası kapsamında yol kontrol noktasında denetimlerde bulundu.

Denetimlere Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, araçları tek tek durdurarak emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür ve düdük verdi.

Emniyet kemeri konusunun önemine dikkat çeken Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Sizlerle beraberiz, trafik kontrolü yapıyoruz. Sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Bir taraftan da içişler bakanlığımız kampanyalılarla trafik güvenliğine dikkat çekiyoruz. Bunlar bu kampanya da bayramınız kemerli olsun mottosu ile devam ediyor. Bütün yolculara kemerli yolculuk yapmaları konusunda uyarıyoruz. Kemersiz kimse yok. Çünkü kemer takılmadığında ölme riski maalesef yüksek. Vatandaşlarımız farkına vardılar kurala uyuyorlar. İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu kampanyaların adlarını sizlere saymak istiyoruz. İlk kampanyamız “bu yolda hep birlikteyiz” Daha sonra “hatalı sürücüye kırmızı düdük” Daha sonra da “öncelik hayatın, öncelik yayanın” Kısa süre önce “bir harekete bakar hayat” şeklindeydi. Bugün de bayramınız kemerli olsun. Trafik kurallarına trafik güvenliğime bakanlığımız dikkat çekmeye çalışıyor. Bizde sizler vasıtasıyla bu kampanyalar vatandaşlarımıza yaymaya çalışıyoruz. Bugüne kadar trafikle ilgili son dönemlerde alınan tedbirler ve denetimler verimini göstermeye başladı. Geçe yıl trafik kazalarında yüzde 20’lik oranda azalma oldu. Bu sayı ölümlü kazalarda da aynı oranda bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz sıfır kaza sıfır kayıptır. Bunu sağlamak için hepimiz elimizden geleni sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Bizlere düşen görevler var halkımıza düşen görevler var. Burada kurallara uyma noktasında en önemli görev halkımıza düşüyor” şeklinde konuştu.

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