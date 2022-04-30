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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelandan yolu kapanan köylüler yolun yapılmasını istedi

İHA

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde heyelan nedeniyle bir buçuk aydır yolları kapalı olan köylüler duruma tepki gösterdi. Ambulansın bile köye gelemediğini öne süren vatandaşlar yetkililerin bir an önce çare bulmasını istedi.

Heyelandan yolu kapanan köylüler yolun yapılmasını istedi

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde heyelan nedeniyle bir buçuk aydır yolları kapalı olan köylüler duruma tepki gösterdi. Ambulansın bile köye gelemediğini öne süren vatandaşlar yetkililerin bir an önce çare bulmasını istedi.
İlçenin 6 mahallesi olan Gaziler ve 5 mahalleden oluşan Bodaç köyüne ait olan ana yolda kış aylarında etkili olan kar ve yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yaklaşık 1 buçuk aydır yol problemi yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar yolun yapılmasını istedi. 300 metre uzaklıkta bulunan mezarlığın bile balçık ve çamur içerisinde olduğunu söyleyen vatandaşlar şu ifadelere yer verdi:
"İki köyün yolu heyelan nedeniyle kapalı. Yolun açık olmaması yüzünden ırmak üzerinde bulunan tali yollardan gidip geliyoruz. Çarşıya 1 kilometrelik mesafemiz 4 kilometreye çıktı. Ve bu yol hem taşlı bozuk hem de yolu bilmeyen birinin ırmağa uçma ihtimali yüksek. Yani direk HES santralinin kanalına girer. Bin 200 nüfuslu köy olarak bu kadar tehlike arz eden yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediye sınırları dahilindeyiz. Ama sesimizi duyan olmadı. Ambulans yolumuz olmadığı için köylerimize gelemiyor. Ölsek kimsenin umurunda olmayacağız sanırım. Ayrıca kapalı olan yolumuza yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Tulumoğlu mezarlığımızda balçık ve çamur içerisinde. Vaziyet o kadar kötü ki çoğu mezar toprak altında kaldı. Arife günü yakınlarımızın başına nasıl gideceğiz, mezarları nasıl bulacağız bilemiyoruz. Yetkililerden ricamız bize yardımcı olsunlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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