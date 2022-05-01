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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teşkilat üyeleri iftarda bir araya geldi

İHA

AK Parti İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Teşkilat üyeleri iftarda bir araya geldi

AK Parti İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.
Zonguldak'ta Alaborina Restoran'da düzenlenen teşkilat iftarına, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve il Genel Meclis Üyeleri ve belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.
İftar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı video konferansla bağlantısını izleyen teşkilat üyeleri ardından iftar yemeğinden yedi. AK Parti İl Başkanı Tosun, ''AK Parti İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programına hoş geldiniz. 2 yıldır pandeminin gölgesinde kısıtlı günler yaşadık. Bu kısıtlı günler sonrasında bu mübarek ramazan ayında bir birimize kavuştuk. Bizler ramazan ayı boyunca tüm teşkilatlarımızla güzel bir çalışma yaptık. 1 aylık sürede Türkiye'de 26 milyon hanenin teşkilat dinamikleriyle kadın ve gençlik kollarıyla 5 milyon haneye giderek konuk olduk. Aynı şekilde 8 ilçemizde merkezimizde de yaptık. Bayramın birinci gününde partimizde saat: 14.00'da partimizde bayramlaşma töreni yapacağız. Hepinizi oraya bekliyoruz" dedi.
AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar; "Bugün Cumhurbaşkanımız ifade etti. İl başkanımız da ifade etti. Uzun bir aradan sonra pandemiden sonra tekrar dolu dolu bir Ramazan coşkusunu birada yaşıyoruz. 2 yıldır pandemi münasebetiyle biraya gelemedik hasbihal edemedik kucaklaşamadık" şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, ''Cumhurbaşkanımız burada bizlere seslenirken aslında bütün konulara değindi. Sadece özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız ne dedi AK Parti davasında mevki makama gerek yok. AK Partili olan herkes AK Parti ailesinde olan herkes bu dava yolunda herkesin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bizler aynı yolda durmak yok yola devam diyoruz" dedi.
AK Parti Milletvekili Polat Türkmen de "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizde makamın önemi yok. Bizde hizmetkarlık vazifesi verilmiştir. Bu partiyi millet kurmuş bunun devamını da millet getiriyor. Cumhurbaşkanımızla başlayan bu yolculuk inşallah 202320532071 gibi ülkemizin gençliğimizin gelecek nesillerin önüne koyduğu hedeflere hep birlikte kardeşlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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