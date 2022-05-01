Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlamalarında 'pankart' gerilimi



Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan işçiler arasında 'pankart' gerilimi yaşandı. Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı madenciler, Eğitim-Sen üyelerinin pankart açmasına izin vermedi, kısa süreli arbede çıktı.

Kentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok sendika üyesi, İstasyon Caddesi'nde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kentte sendika üyeleri, Madenci Anıtı'nın bulunduğu meydana alkış ve sloganlarla yürümeye başladı. Bu sırada Eğitim-Sen üyeleri, 'Bu kürsüde İstanbul Sözleşmesi'nin feshine alkış tutan faşist bir kadın var' pankartı ile Fevkani Köprüsü'nde durarak, arkalarındaki kortejin yürümesine izin vermedi.

Sendika üyeleri, kürsüde programı sunan Gülhan Y.'nin daha önce sosyal medyadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshini destekleyen paylaşımına tepki gösterdi. Daha sonra kürsüye yaklaşarak pankartlarını açmak isteyen sendika üyeleri, GMİS üyesi madencilerin engeliyle karşılaştı.

Eğitim-Sen üyeleri ile madenciler arasında kısa süreli arbede çıktı. Sendika yöneticileri ve milletvekillerinin araya girmesi ile taraflar sakinleştirildi. Bazı sendika üyeleri, madencilerin kadınlara karşı aldığı tavrı protesto ederek alanı terk etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-05-01 14:25:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.