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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede

İHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede

Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sunucunun sahneden indirilmesini isteyen Kadın Platformu Üyeleri ile diğer sendika üyeleri arasında arbede yaşandı. Tarafların yatıştırılmasının ardından kutlamalar devam etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi’nden yürüyüşle başladı. Milletvekillerinin yanı sıra Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyeleri, sendika yönetimleri ve üyeleri, madenciler ve işçilerin gerçekleştirdiği yürüyüş Madenci Anıtı’nda tamamlandı.
Eğitim Sen bayrakları ile alana giren Zonguldak Kadın Platformu üyeleri sahnede sunuculuk yapan Gülhan Yıldız'a tepki gösterdi. Sendika üyesi kadınlar Yıldız'ın sahneden inmesiyle alana girdi. Gülhan Yıldız'ın yeniden sahneye çıkarak sunuculuğa devam etmesi üzerine tartışmalar sahne önünde devam etti. Bu sırada diğer sendikaların üyeleri Kadın Platformu Üyeleri'nin tutumuna tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik fiziki müdahaleye dönüştü. Birbirine giren sendika üyelerini yine alanda bulunan diğer sendikacılar ayırdı. Tarafların yatıştırılmasının ardından kutlamalar devam etti. Kadın Platformu Üyeleri ise kutlamaların yapıldığı alanı terk etti.
Bir konuşma yapan Hakan Yeşil, "Adımız, inancımız, yaşam biçimlerimiz, yaşadığımız şehir, çalıştığımız işyerleri farklı olsa bile işçi ve emekçi olmanın ortak paydasında buluşuyoruz. Birlik beraberlik mücadele ve dayanışma mücadele ve dayanışma kültürümüzü işimize geleceğimize ülkemize ve milletimize sahip çıkma geleneğimizi her türlü güçlüğe rağmen sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan emeğin başkentinden ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına tüm emekçilere dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Son 50 yılda bütün dünyada emekçilerin yaşam şartları, her sene bir öncekine göre daha da kötüleşti. Dünya petrol krizinden bu yana ilk defa bu yıl uluslararası düzeyde yaşanan üretim ve talep kriziyle karşı karşıya kaldı. Gıdadan otomotive, teknolojiden ham maddeye kadar bir çok alanda yaşanan üretim ve tüketim krizi genel bir durgunluğa neden oldu. Yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki Türkiye'nin stratejik bir ürün olan taşkömürünü ithal etme lüksü yoktur. Demir çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taşkömürüne ihtiyaç olduğu açıktır" şeklinde konuştu.

"1 Mayıs'ın ışığı söndü"
Kutlamaların sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülhan Yıldız, "Ben de emekçiyim. Yalnız 1 Mayıs'a gölge düşüren bir durum yaşadık. Bunun için de ben herkesten özür diliyorum. Sebebi olmamama rağmen özür diliyorum. Işığı söndü 1 Mayıs'ın. Bunun gerekçesi, Zonguldak Kadın Platformunun 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne alana hoş geldiniz dememle başladı. 1 Mayıs emekçinin, işçinin bayramıdır. Hoş geldiniz denir. İdeolojik görüşünüz ne olursa olsun söylemek ve yerine getirmek zorundasınızdır. Birlik beraberliğin bayramıdır 1 Mayıs" diye konuştu.
Bir kadın, ben işçi ve anne olduğunu kaydeden Yıldız, "Beni faşistlikle suçlayanların aslında kendileri faşistçe davranmışlardır" dedi.
1 Mayıs kutlamaları mini konserle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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