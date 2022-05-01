Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kepez istikametine seyir halinde olan C.K. idaresindeki Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yoldan çıkıp duvara çarparak durabilen otomobil park halindeki bir araçta da hasara yol açtı. Kazada hava yastıklarının açılması ile hafifi şekilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak tutanak tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.