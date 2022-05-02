Bahriyeliler, TCG Salihreis'te bayramlaştı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)-TÜRK Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyninde görevli bahriyeliler, bayramı gemide karşıladı. TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı, tek tek gemideki personel ile bayramlaştı.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Karadeniz Ereğli'de, Karadeniz Bölge Komutanlığı Alemdar Rıhtımı'nda bulunan TCG Salihreis fırkateyninde gemi personeli bayramlaştı. Bayramlaşma töreni; TCG Salih Reis 2'nci Komutanı Deniz Yarbay Çağdaş Olcay'ın, TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yı karşılaması ile başladı.

Törende konuşan Albay Doğukanlı, "Değerli silah arkadaşlarım. Bu Ramazan Bayramı'nda ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla gemimize tevdi edilen görev doğrultusunda ailelerimizden uzakta bulunmaktayız. TCG Salihreis ailesi olarak tüm personelimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Daha nice bayramları, ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi temenni ediyor ve iyi bayramlar diliyorum" dedi. Konuşmanın ardından Albay Doğukanlı, gemi personeli ile tek tek bayramlaştı. Daha sonra personele kolonya ve çikolata ikram edildi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-02 09:58:15



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