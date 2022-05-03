25 gündür kayıp olan gencin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK´ta ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Hüseyin Seyrek (26) ormanda ağaca asılı bulundu.

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çetin Sokak üzerindeki ormanda ağaca asılı kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağaca asılı halde bulunan ve isminin Hüseyin Seyrek olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Cezaevinden bir süre önce çıkan oğlunun cesedini gören babası fenalaşınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyrek için ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Seyrek´in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-05-03 23:15:33



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