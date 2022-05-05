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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülüçlü kadınlar Edirne gezisine çıktı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne gezisi için kadınlar bu sabah yola çıktı.

Gülüçlü kadınlar Edirne gezisine çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne gezisi için kadınlar bu sabah yola çıktı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş , 2014 yılında başlattığı kültür gezilerini pandemi sonrası yeniden başlattı. Ramazan ayı içerisinde İstanbul’daki tarihi yerler ile camilere gezi düzenleyen Başkan Demirtaş, ikinci geziyi ise kadınların talebi üzerine Edirne’ye düzenledi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş eşi Işıl Demirtaş’ında katıldığı gezi için sabah saatlerinde kadınları Gülüç’ten uğurladı. Kadınlara iyi eğlenceler dileyen Başkan Demirtaş “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana üzere Türkiye’nin birçok noktasına kültür gezileri düzenlemeye başladık. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz gezilerimize bu yıl İstanbul ile yeniden başladık. Kadınlarımızdan gelen talepler üzerine Edirne gezisi düzenledik. Eşim Işıl hanımda gezide kadınlarımıza eşlik edecek. 2 gün 1 gece sürecek gezi boyunca kadınlarımız Kakava Hıdrellez şenliklerine katılacak. Ayrıca Selimiye Camii, kiliseler, Meriç köprüsü, Rüstempaşa Kervansarayı, Karaağaç Tren Garı ve 3 Şerefeli Camii gibi bir çok tarihi ve turistik alanları gezecekler. Kadınlarımız bu gezilerimizden çok memnunlar. Bizde kadınlarımızı mutlu etmek için onlardan gelen talepleri yerine getiriyoruz. Ben buradan bir kez daha geziye katılan kadınlarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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