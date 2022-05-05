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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi önemli konukları ağırlayacak

İHA

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi önemli konukları ağırlayacak

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi, 131415 Mayıs 2022 tarihleri arasında Zonguldak'ta gerçekleştirilecek.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün belirlediği Genç İstihdamı teması çerçevesinde siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması ve genç istihdamının arttırılması amacıyla Siber Vatan Programı uygulanıyor. Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi, siber güvenlikte kritik unsur, insan kaynağı temasıyla 13 Mayıs 2022 tarihinde siber güvenlik konusunda toplum genelinde özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi çerçevesinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik camiayı bir araya getirerek teknolojik gelişmeler, güvenlik riskleri, savunma geliştirme süreçleri, yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi çerçevesinde ayrıca 131415 Mayıs 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Siber güvenlik odağında girişimciliğin geliştirilmesi, iş modeli geliştirme ve geliştirilen modelin doğur bir şekilde sunulması için eğitim gerçekleştirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Siber Güvenlik Startap Weekend Girişimcilik Yarışması gerçekleştirilecek.
Açılış konuşmalarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu'nun yapması bekleniyor.
Zirvede Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Muhammed Sami Ulukavak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Salih Talay, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma Muhabere Albay Hasan Mutlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan Bülent Arsal'ın yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcılar konuşmacı olarak yer alacak.
Zirve, açılış konuşmaları, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı işbirliği protokolü imza töreni ve Siber Vatan Yetkinlik Merkezi işbirliği protokolü imza töreniyle başlayacak. Söyleşi ve paneller ile devam edecek.

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