Kasımlı Ortaokulun yürüttüğü “e-Twinning “projesinde sona gelindi

– Zonguldak’ın Alaplı Kasımlı Ortaokul’un yaptığı “Our Private World With Art” isimli eTwinning Projesi’nde sona gelindi.

Zonguldak’ın Alaplı Kasımlı Ortaokul Müzik öğretmeni Başak Gözde’nin, Romanya ve Türkiye işbirliğinde yürütülen özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren okulların da yer aldığı projede, derslerde müzik ve resim kullanımının ders verimliliğine olumlu etkisinin olduğu ortaya konuldu. Proje çerçevesinde ders kazanımlarına uygun müzik ve Resim ders planları hazırlayan öğrenciler, öğretmenlerin oluşturdukları “Our Private World With Art” e Twinning projesi sonuna gelmiş oldu.

Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, “Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, Müzik ve el becerisi olarak ifade etmekte zorlandıkları gözlemlenmiştir. Projemizde okullar arasında öğrencilerin birbirleri ile iletişim ve etkileşim kuracakları etkinlikler planlayacağız. Böylece öğrencilerimizin yazma ve el becerilerinin, kendilerini yazınsal olarak daha iyi ifade edebilecek yetilerinin, gelişeceğini düşünüyoruz. Ayrıca, ” Our Private World With Art” eTwinning Proje ortaklarına yer alan Kasımlı Ortaokulundaki Öğretmenlerimiz, öğrencilere ve velilere katkı ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

