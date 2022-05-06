Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda tutuklu sayısı 14'e çıktı

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, 2 kız çocuğunu fuhşa sürüklediği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 12 şüphelinin tutuklu olduğu olayda, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişiyi gözaltına aldı. Geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 kadın ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine 6 kişiden 4´ü, yeniden ifadeye çağrıldı. Asliye Ceza Mahkemesi´nce 2 kişi daha 'çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşviki' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tutuklu sayısı 14´e yükseldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-05-06 10:54:03
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