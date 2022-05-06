GMİS Yönetim Kurulu; “Tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü Kutluyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Genel Başkan Yeşil’in mesajı şöyle; “Anneler, dünyadaki en değerli varlıklardır, en aziz varlıklarımızdır. Karşılıksız sevgileri, sıcacık sevginin vazgeçilmez sıcaklıkları bizleri hep ısıtır. Sevmeyi, sevilmeyi onlardan öğreniriz. Annelerimiz, sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolüdür. Annelerimize, yılın sadece bir gününde değil, daima sevgi, saygı ve minnet duygularımızı göstermeliyiz. Bizlerin görevi, onların karşılıksız sevgilerine iyi bir evlat olarak cevap vermektir. Başta maden ve MTA işçilerimizin ile şehit madencilerimizin anneleri olmak üzere, şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz.”

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