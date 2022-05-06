Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek olan Farabi VIII. ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı için geri sayım başladı. 16 Mayıs Pazartesi günü Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonunda başlayacak olan etkinlikte nitelikli projelere çeşitli ödüller verilecek.

Teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Etkinlikle de ülkedeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi, fikir ve görüş alışverişini sağlamak, ArGe projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanını bilinçlendirmek, üniversitesanayi işbirliğinde farkındalığı artırmak, akademisyen ve öğrencilere proje kültürü oluşturmak bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amaçlanıyor.

Proje pazarında dereceye giren projelere nakit ödüllerin yanı sıra Zonguldak Teknopark'ta yer alan Ön Kuluçka Merkezinde yer alma fırsatı sunulacaktır. Etkinliğe 71 proje, kapalı spor salonunda gerçekleşecek olan İnovasyon Proje Pazarında sunulmak üzere kabul edildi.

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