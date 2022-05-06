İş insanlarından 13 başarılı öğrenciye iş garantisi

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (ZONSİAD) Nejdet Tıskaoğlu, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, okul öğrencilerine istihdam ve burs sözü verdi.

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimi, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan’ı ziyaret ederek, okulun kariyer günü etkinliğine katıldı. Meslek lisesi öğrencileri ile bir araya gelen iş insanı Tıskaoğlu, okulun farklı bölümlerinden mezun olan öğrencilere kendi bölümleri ile ilgili fabrikasında çalışmak isteyen 13 öğrenciye istihdam sözü verdi. Ayrıca mezun olduktan sonra üniversitede okumak isteyen başarılı bölüm birincilerine ise burs sözü verdi.

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Tıskaoğlu, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı ve Yönetimi iftarda buluştu. İftarda dernek yöneticileri Tıskaoğlu’nu Kdz. Ereğli’ye davet ederek, taleplerini iletmişlerdi. Dernek yönetimi Tıskaoğlu’na verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür etti.

Tıskaoğlu’nun örnek bir davranış sergilediğini söyleyen, Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ömer Aydoğan, meslek lisesi öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi noktasında, iş insanlarının kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti. Aydoğan konuşmasında, “Öncelikle mezunlar derneğimizi bu güzel düşünce ve girişiminden dolayı kutluyorum. İş insanı Tıskaoğlu’nun okulumuza gelerek, öğrencilerimize iş ve burs sözü vermesi bizleri oldukça mutlu etti. Bu örnek düşünce ve davranış için kendisine çok teşekkür ederiz. Meslek Lisesi öğrencilerimiz mezun olduklarında istihdam konusunda sıkıntı yaşıyorlar, inşallah diğer iş insanlarımızda bu öğrencilerimize istihdam konusunda yardımcı olur” ifadelerine yer verdi.

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