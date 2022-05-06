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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak’ın Alaplı İlçesine bağlı Erdem Yuva Mahallesi üzerinde yaşandı. Sadık K, yönetimindeki 67 EA 120 plakalı motosikletle kaldırım üzerinden seyretmek istedi. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sadık K. ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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