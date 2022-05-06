Zonguldak’ta ölü yunus karaya vurdu

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sahile vuran ölü yunus görenleri şaşkına çevirdi.

Kilimli ilçesinde akşam saatlerinde ölen yunus karaya vurdu. Sahile yürümeye gelen vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar son birkaç ay içerisinde birkaç ölü yunusun daha karaya vurduğunu ifade ettiler. Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine ölü yunus sahilden kaldırıldı.

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