Gazinoda bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Zonguldak'ta gazinoda bir grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde meydana geldi. İlçede sahilyolu üzerinde bir gazinoda bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir kişi bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ve polis ekipler geldi. Hafif şekilde yaralanan şahıs hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

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