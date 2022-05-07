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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı

İHA

Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Gününü kutladı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Tutulmaz mesajında tüm annelerin anneler gününü kutlayarak “Yaşamın bütün güzelliklerine layık olan annelerimiz, karşılıksız sevgi, sonsuz bir özveri, sabır ve şefkatin sembolü, hayatımızda hiçbir değerle karşılaştırılamayacak, başımızın tacı, en kutsal varlıklarımızdır. Annelik değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce bir duygudur. Aile yapımızın temel direği, sevgi, hoşgörü, merhamet ve fedakârlığın simgesi, bizleri her daim koruyan gözeten değerli annelerimiz yaşantımızın en güzel ve en özel varlığıdır. Varlıkları ile bizlere güç ve güven veren, ülkesini, milletini, devletini seven, yararlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmemiz için yılmadan yorulmadan her türlü güçlüğe katlanarak sabırla çabalayan annelerimizin hakkını ne yapsak hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimiz olmak üzere; bizlere sevgiyi ve sevmeyi öğreten, sabırla geleceğe hazırlayan, sevincimizi, hüznümüzü yüreğinde yaşayan şefkat ve merhamet abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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