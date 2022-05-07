Çocuk hakları için gökyüzü uçurtmalarla renklendi 



Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Barosu´nun, çocuk haklarını ön plana çıkarmak ve farkındalık yaratmak için düzenlediği uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Kozlu ilçesinde bulunan sahil şeridinde çocuk hakları için uçurtma şenliği düzenledi. Etkinliğe Kozlu Belediyesi de destek verdi ve bin tane uçurtma ücretsiz dağıtıldı. Anne ve babalarıyla birlikte sahile gelen çocuklar uçurtmaları uçurdu. Uçurtmalarını uçurup alandan ayrılanlar, uçurtmalarını geri vererek başka çocukların da eğlenmesini sağladı. Gökyüzü uçurtmalarla renklenirken, çocuklar aileleriyle güzel zaman geçirmenin tadını çıkardı.

'AMACIMIZ ÇOCUK HAKLARININ ÖN PLANA ÇIKARTILMASI'

Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Bir farkındalık yaratmak istedik, amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Etkinliğimizin amacı, çocuk haklarının ön plana çıkartılması. Burada eğitim hakkı, barınma hakkı, yaşama hakkı, çalıştırılmama hakkı gibi birçok haklarını ön plana çıkartmak için, geleceğe umutla bakmaları için uçurtma uçurma etkinliği düzenledik" diye konuştu.

İki çocuk annesi Yeliz Ayan ise, "Çocuk haklarına herkesin saygı duyması gerekiyor. Onların birer birey olduğunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Ben de çocuklarımı birey olduklarını hissettirerek büyütmeye çalışıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-05-07 18:25:53



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