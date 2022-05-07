Alaplı’da“Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” etkinliği

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" adlı etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Şehir içi yaya uygulama noktalarındaki vatandaşlara bilgilendirme yapılırken broşürler de verildi. Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’de bu uygulamaya katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’in, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının yayaların güvenliği olduğunu belirterek, “ bu ölümlü trafik kazalarında sadece sürücü hataları değil, yayaların hatalı olduklarını da görmüş olduk. O nedenle de yayalarımızı trafik kuralları konusunda broşür dağıtarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu uygulamayla ‘5 adımda Yaya Güvenliği’ bilgilendirme içinde İlk adımda yaya yolunda ilerlemek, ikinci adımda görünür olmak, üçüncü adımda trafik ışıklarını takip etmek, dördüncü adımda yaya kaldırımlarını kullanmak ve beşinci adımda ise yola odaklanmak konularında yayalara bilgiler vereceğiz” dedi.

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