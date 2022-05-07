Yola kontrolsüz çıkan otomobil kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Ali Sencer ARSLAN/ GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Gökçebey ilçesinde otomobilin, kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkisinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı istikametten gelerek kavşakta kontrolsüzce yola çıkan Hikmet Yılmaz'ın (78) kullandığı 67 ZK 644 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muazzez Yılmaz'ın (70) yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hikmet Yılmaz ve diğer otomobilde bulunan Gözde Ö. (22), Çaycuma Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Ali Sencer ARSLAN
2022-05-07 20:49:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.