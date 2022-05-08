Çaycumalılar Uçurtma Şenliği'nde buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği’nin 16’ncısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yaşam Park Piramit Cafe yanındaki yeşil alanda şenliğe Çaycuma ilçe merkezi ve köylerinin yanı sıra Zonguldak ve Gökçebey'den de katılım sağlandı. Belediye bandosu eşliğinde vatandaşlara müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Çocuk edebiyatının sevilen yazarlarından Aziz Sivaslıoğlu çocuklarla söyleşi yapıp kitaplarını imzaladı. Şenlikte, “en yükseğe çıkan uçurtma”, “en özgün uçurtma” ve “yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük çocuk” kategorilerinde yarışma yapıldı.

Çaycuma Belediyesi Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulu ve Tema Çaycuma Temsilciliği şenlik alanında çeşitli ekinlikler yapıldı. Kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara madalya, kitap ve Eğitim Sen Genel Merkezinin çocuklara yönelik olarak çıkardığı Güneş Çocuk dergisi verildi. Kayıt olan tüm katılımcılara ise anı madalyası, dondurma ve şapka ücretsiz olarak dağıtıldı.

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