ZBEÜ Bilim ve Gençlik Haftası bahar şenlikleri gerçekleştirilecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri gerçekleştirilecek.

16 Mayıs Pazartesi günü kampüs, iki etkinlikle haftaya başlayacak. Üniversitenin bu yıl düzenleyeceği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri, aynı gün Farabi VIII. ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği ile birlikte başlayacak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Oyunları Toplulukları farklı yörelere ait halkoyunlarını sergilenecek. Gerçekleştirilen gösterilerden sonra öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmeye devam etmesi planlanıyor.

Üç gün sürecek olan şenliklerde, halk oyunları gösterileri, konserler, çeşitli oyunlar, ödüllü film gösterilerinin yanı sıra, öğrenciler açmış oldukları stantlarda kendi bölümlerini tanıtma ve ürettikleri eşyaları sergileme imkanı bulacak.

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