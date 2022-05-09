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Çiloğlu, "Bölge halkı olarak yatırımları takdirle karşılıyoruz"

İHA

Çiloğlu, "Bölge halkı olarak yatırımları takdirle karşılıyoruz"

Zonguldak Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Filyos bölgesinde yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdi.
Filyos Vadisi'nde kamulaştırma, dere ıslah ve liman çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, serbest bölge ilan edilen alanda yapılacak olan yatırımları takdirle karşıladıklarını ifade etti. İşsizliğin önlenmesi ve ekonomiye katkılardan dolayı yatırımların umut olduğunu ifade eden Çiloğlu, "Yıllardır her seçim döneminde Filyos Vadi Projesi'ni konuşurduk. Yalnız son yıllarda bölgemizde yapılan kamulaştırma çalışmaları bitti. Dere ıslah çalışmaları bitti. Liman çalışmaları bitti. Artık o bölge yatırımcıya açılacak. Orası biliyorsunuz serbest bölge ilan edilmişti. Geçtiğimiz yıl Karadeniz açıklarında doğalgazın bulunmasıyla Filyos Projesi daha farklı önem arz etmeye başladı. Biz doğalgazı yurt dışından alıyoruz. Döviz ödeyerek alıyoruz. Özellikle şu dönemde içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan dolayı da bu bizim bütçemizi de mutlaka zorluyordur. İnşallah doğalgaz da 2023 yılında üretime başlanacağını, halka arz edilecek. Biz bu tür yatırımları bölge halkı olarak takdirle karşılıyoruz. İşsizliğin önlenmesi, ülkeye vereceği ekonomik katkılardan dolayı bu yatırımlar bizim için umut oluyor. Talebimiz şudur. Bölgeye gelecek olan yatırımların çevreye zararlı olmaması, çevreye duyarlı sanayilerin gelmesi. Bizim için çok daha iyi olacaktır. Devlet büyüklerimizin bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inancımız tamdır" diye ifade etti.

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