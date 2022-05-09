ZBEÜ Takımı, TEKNOFEST Robotaksi binek otonom araç yarışmasında derece elde etti

ZBEÜ Ovat takımı gayretli çalışmalar sonucu, 3. kez katıldığı TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında Ön Tasarım Raporu aşamasını başarıyla tamamladı ve Kritik Tasarım Raporu aşamasına geçmeye hak kazandı. Parkur içinde engelden kaçma, duraktan yolcu alıp indirme ve doğru park alanına park etme görevlerini tamamen otonom olarak hatasız şekilde yerine getirdiği takdirde takımı birinciliği hak etmiş olacak.

Bunun için takım 25 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında şeritleri takip edip, tabelaları okuyarak parkuru başarıyla tamamlayacak bir araç ortaya çıkarmak için çalışıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Otomasyon Ve ArGe takımı (BEÜ OVAT), kökleri 2018 yılına dayanan; 2019 2020 yıllarında Karaelmas takımı adıyla ulusal arenada Zonguldak'ı temsil eden bir teknoloji takımı olarak yer alıyor. Beu Ovat Takımının ekibinde 2 kişi mekanik, 2 kişi elektronik, 5 kişi de yazılım pozisyonunda olmak üzere 9 kişi yer alıyor.

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