Oğlunun başını kesmeye çalışmıştı; intihar edince dava düştü



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, oğlu A.O.A.´nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan, yargılaması sürerken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son veren Yusuf Akmısır (42) hakkındaki kamu davası düştü.

Olay, geçen yıl 27 Şubat'ta Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Yusuf Akmısır, ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Akmısır, ensesini kestiği oğlunu, öldüğünü sanarak üstünü montla örtüp polise teslim oldu. Akmısır'ın tarif ettiği yerde A.O.A.'yı yaralı halde bulan ekipler, onu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Akmısır tutuklanırken, A.O.A. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Oğlunun ensesini kestiği gerekçesiyle, `Tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs´ suçundan yargılanan Akmısır ifadesinde, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ileri sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na sevk edildi. Akmısır, 7 Mayıs günü cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın ölümü üzerine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamu davasının düşmesine karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-05-10 14:22:26



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