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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bireyler yönetimde yer alıyor

İHA

Engelli bireyler yönetimde yer alıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Bireyler Komisyonu Başkanı Yasin Çiçek, 1016 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada ayrımcılığın ve engellerin olmadığı bir dünya dilediğini ifade etti.
MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Bireyler Komisyonu Başkanı Yasin Çiçek, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada siyasete girdikten sonra engelli bireylerin sorunlarını daha güçlü şekilde dile getirme fırsatı bulduğunu belirtti. Çiçek yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Yaklaşık 10 yıldır yerel basının içerisindeyiz. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı görevini sürdürdük. Amacımız: Engellenmiş bireyleri topluma tanıtmaktı. Bunun için önce kullanılan dili değiştirmek gerekiyordu. Maalesef; sakat, özürlü gibi hitap şekilleri kullanılıyordu. Şu an yaygın olarak “Özel Bireyler” ifadesi kullanılıyor. Ülkemizde: 10 Milyon engelli birey var. Aileleri de eklediğimizde; 40 Milyonu bulabiliyor. Dünya nüfusunun ise yüzde 15'i engelli bireylerden oluşuyor. Yüzde 15 dünyanın en büyük azınlığı. Biliyoruz, yaşıyoruz ve o yüzden mücadele ediyoruz. Bu yolda: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine birlikte siyasete adım attık. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ile yaptığımız istişarelerle İlçe Yönetiminde yer alma konusunda hemfikir olduk. Zonguldak ve çevresinde de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. İlk kez bir özel birey Parti Yönetiminde yer aldı. Sevelim sevmeyelim, ülkemizde; en çok konuşan kesim siyasiler. Bu arenada engellenmiş bireylerin çoğalması; renkli ve çok sesli toplum olmasını sağlar. Yaşanan sorunların daha güçlü dile getirilmesi hususunda ön ayak olur. Engellenmiş birey ve ailelerinin sorunlarını biliyor, yakından takip ediyoruz. Genel Merkez bazında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Milletvekillerimizle, İl ve İlçe Teşkilatlarımızla istişare halindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz 1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle: Ayrımcılığın ve engellerin olmadığı bir dünya diliyoruz.”

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