ZBEÜ, Times Higher Education 2022 Etki Sıralamasında ilk 5’te

Dünya üniversitelerini faaliyetlerine ve özelliklerine göre çeşitli kategorilerde derecelendiren Times Higher Education’ın bu yılki listesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dünya’da ilk 600, Türkiye’de ise ilk 5 üniversite arasında yer aldı.

Dünya üniversitelerini 17 kategoride değerlendiren ve her yıl listesini yenileyen Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçlarını ise geçtiğimiz günlerde açıkladı. 1406 üniversitenin yer aldığı bu yıl ki liste sıralamasında ilk 300 ve 600 bandına yerleşen ZBEÜ, ülke sıralamasında pek çok kategoride kendine ilk 5 içinde yer bulurken, çoğu kategoride ise bölge üniversitelerinin önüne geçmeyi başararak birinciliğe hak kazandı.

Üniversitelerin, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar açısından derecelendirildiği listede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; ‘Sıfır Atık’, ‘Ucuz ve Temiz Enerji’, ‘Bilinçli Tüketim ve Üretim’, ‘İklim Eylemleri’ ve ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ kategorilerinde Türkiye’den değerlendirmeye alınan 66 üniversite içinde kendine ilk 5’te yer buldu. Geriye kalan 12 kategoride de bu başarısını koruyan üniversite, ilk 5 üniversite arasında yerini aldı.



Bölge üniversiteler arasındaki başarısı dikkat çekiyor

Dünya’da ilk 300 ve 600, Türkiye’de ise ilk 5 sıralamaya yerleşmeyi başaran ZBEÜ’nün bölgedeki ve bölgeye yakın üniversiteler arasındaki başarısı da dikkatlerden kaçmadı. ‘Sağlık’ kategorisinde Times Higher Education tarafından değerlendirmeye alınan bölge üniversitelerini geride bırakan Üniversite, benzer başarıyı ‘Endüstriyel İnovasyon ve Altyapı’ kategorisinde de göstererek Türkiye’deki 45 üniversite arasından kendisine 8. sırada yer buldu. Üniversite; ‘Temiz Su ve Temizlik’, ‘Ucuz ve Temiz Enerji’, ‘Bilinçli Tüketim ve Üretim’, ile ‘Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’ kategorilerinde de bölgedeki liderliğini korumayı başardı.



“Kalite Odaklı Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdüreceğiz”

Yayınlanan tabloyla ilgili konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin THE 2022 Etki sıralamasında elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını dile getirdi. Rektör Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Üniversitenin 20232027 stratejik planlamada Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini dikkate aldığının altını çizen Özölçer, konuşmasını “Kalite odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle ‘Endüstriyel İnovasyon ve Altyapı, Bilinçli Üretim ve Tüketim, Ucuz ve Temiz Enerji ve Sağlıklı Yaşam’ kategorilerinde elde ettiğimiz önemli başarılar bu alanlardaki yetkinliğimizi kanıtlamıştır. Bu doğrultuda, tüm kalite süreçleri ve uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” diyerek tamamladı.

