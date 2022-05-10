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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madende iş kazası: 1 yaralı

İHA

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 maden işçisi yaralandı.

Madende iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 maden işçisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde üretim sırasında tavandan taş düşmesi sonucu Murat Kalaycıoğlu(40) isimli maden işçisi yaralandı. Maden işçileri tarafından ocaktan çıkartılan kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan maden işçisinin tedavisi sürüyor.

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