Kavşaktan dönen araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Nadır istikametine gitmekte olan Onur Ö. (22) idaresindeki 74 AG 228 plakalı motosiklet, Nadır istikametinden çarşı istikametine gelen ve kavşaktan dönmek isteyen 67 ZT 475 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Ö. ile arkasında bulunan Doğukan B. (21) motosikletten fırlayarak yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Servisi aranarak ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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