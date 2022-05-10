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10 Mayıs "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri

İHA

10 Mayıs "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetler Başkanlığı Koordinatörlüğünde 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadyumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile “ Her gün 10 bin Adım “ temalı fiziksel aktivite ve yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen Etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesinde görevli Polis memurları da eşofmanlarını giyerek yürüyüşe destek verdiler.
10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Etkinlikleri çerçevesinde bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:
"Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü küresel ölümlerin yüzde 70’ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar(BOH) olduğunu belirtmektedir (her yıl 40 milyon insan). BOHlar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin yılda 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar, 8.8 milyonunu kanserler, 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır. BOHların dört davranışsal risk faktörü arasında fiziksel inaktivite de yer almaktadır. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite; kan basıncını azaltır, iyi huylu kolesterol (HDL) seviyesini arttırır ve vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırması2016 sonuçlarına göre 15 yaş üzeri bireylerin yüzde 41.1’i yetersiz aktivite (STEPS 2017 ön sonuçları yüzde 43), yüzde 53’ü orta derecede fiziksel aktivite ve yüzde 5.9’unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSITUR 2016 sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre çocukların yüzde 9.5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19.9’u günde bir saatten az ve yüzde 29.7’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların yüzde 42.5’i günde bir saat, yüzde 23.5’i 2 saat ve yüzde 12.7’si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 14 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 518 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline ge tirilmelidir. Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalpdamar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kasiskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 20182023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır. 10 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 10 Mayıs her yıl 81 ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır “

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