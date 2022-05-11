Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Y. ve M.E.'ye ait kaçak maden ocağına kamyonet kasasında getirilen Afganistan uyruklu 9 kişinin burada çalıştığını belirledi. 9 kişi geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Kaçak ocağın sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2022-05-11 14:34:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.