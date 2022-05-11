Öğrenciler yol kesip, trafik haftasında farkındalık oluşturdular

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde Karayolları Trafik Haftası Güvenliği çerçevesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Trafik Kulübü öğretmen ve öğrencileriyle birlikte ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü trafik ekiplerinin de katıldığı etkinlikte "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” ve “Kemerinle Yol Ver Hayata " sloganlarının yer aldığı afişlerle öğrenciler ve trafik ekipleri yaya geçidinde araçları durdurarak trafikte emniyet kemeri ve yaya geçidinin önemine dikkat çekti. Durdurdukları araçlara Trafik Haftasıyla ilgili çeşitli broşürler ve kitap dağıtarak farkındalık oluşturdular.

Ayrıca Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Konferans Salonunda öğrencilere bilgi veren İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polis memuru, "Trafik kazalarında insan yol ve çevresinin faktörel etkileri çeşitli oranla olmakla birlikte, kazalara neden olan kusurlar içerisinde insan unsurunun payı yüzde 98'ler düzeyindedir. Bu düzeyin azaltma yöntemlerinden birisi eğitimdir. İnsan eğitimi uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir. Trafik kazaları gibi toplum derinden etkileyen sosyal sorunların çözümünde de eğitim en etkili yoldur. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğine yapılacak yatırım kazalar nedeniyle her yıl ödediğimiz 8 milyar dolar civarında sosyoekonomik maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin milli eğitim bakanlığı başta olmak üzere yasanın göreve verdiği ilgili bakanlıkların katkılarıyla örgün ve yaygın eğitim yöntemleri sürdürmektedir. İşte karayolları trafik güvenliği haftası bu eğitim faaliyetlerinden birisidir. Haftanın amacı mülkün olduğunca çok sayıda yol kullanıcısına ulaşarak riskler ve kurallar konusunda bilinçlendirmektir" dedi.

Öğrencilerin karşılıklı soru ve cevaplarıyla geçen seminer sonunda Okul Müdürü Harun Toksoy, Okul Trafik Kulübü rehber öğretmeni Ercan Süzer'e ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğü trafik ekiplerine teşekkür ederek program sona erdi.

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