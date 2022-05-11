Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı Erken evre tümörü lazer cerrahisiyle kanamasız şekilde temizlediler Lazer cerrahi yöntemi tedavi sürecinde avantaj sağladı

Zonguldak'ta 61 yaşındaki Ahmet Dinç, ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde erken evre gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde tedavisine başlanan Dinç'in boğazındaki tümör endolaringeal lazer cerrahisi yöntemiyle kanamasız şekilde temizlendi. Eski sağlığına kavuşan Dinç, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Zonguldak'ta yaşayan Ahmet Dinç, uzun yıllar sigara kullanımı sonrası geçen yıl ses kısıklığı problemi yaşamaya başladı. Bunun üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu. Hastadan alınan biyopsi örnekleri sonrası yapılan değerlendirmede erken evre gırtlak kanseri olduğu tespit edildi.

Cerrahi ve radyoloji tedavi yöntemleri sunulan hasta, lazer cerrahisi yöntemiyle ameliyat olmak istedi. Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde görevli Dr. Deniz Baklacı ve ekibi hastanın boğazındaki tümörleri lazer cerrahisi yöntemiyle temizleyerek çıkarttı. Eski sağlığına kavuşan Ahmet Dinç, ses terapistindeki tedavisini sürdürüyor.



Lazer cerrahi yöntemi avantaj sağladı

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Deniz Baklacı, ameliyat sürecinde çeşitli yöntemlerin olduğuna dikkat çekti. Bu tür durumlarda hastanın yaşı, tümörün çeşidi gibi faktörleri de göz önüne aldıklarını belirten Baklacı, ekibiyle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Lazer cerrahisinin avantajını anlatan Baklacı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ahmet bey 61 yaşında erkek hastamız. Bize ses kısıklığı şikayetiyle başvurdu. Hastada sigara öyküsü vardı. Sigarayı bıraktığını belirtti bize. Yapılan muayenesinde ses telleri üzerinde bir kitleyle karşılaştık. Biyopsi aldık. Sonucu gırtlak kanseri olarak geldi. Hastamızı daha sonra evrelediğimizde erken evre olduğunu kendisine belirttik. Tedavi seçeneklerini sunduk. Bunlar arasında ameliyat ve radyo terapi bulunmaktaydı. Ameliyat ve radyoterapi arasında başarı sonuçları olarak çok fazla fark olmamasına rağmen birbirinin avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Hasta ameliyat olmak istediğini belirtti. Biz cerrahiyi planladık. Aslında iki teknik var. Açık ve kapalı uygulanan teknikler. Bu hasta kapalı teknik için uygundu. Hiçbir boyunda kesi olmadan yapılan bir cerrahi. Ağızdan girerek yapıyoruz. Burada rutin konvansiyonel tekniklerimizden farklı olarak biz lazer kullandık. Lazerin avantajları kanamanın az olması, ödemin az olması hastada herhangi bir soluk borusuna delik açılmadan cerrahinin sonlandırılıyor olması. Hastaneye yatış süresi, ağrısı, yeme yutma güçlüğünün diğer uygulamalara göre az olması tabii ki avantajdı. Bu cerrahilerden sonra hastaları yakın takibe alıyoruz. Ses ve gırtlak muayenesi yapıyoruz. Birinci ay kontrolü, ses terapisi için hastamızı yönlendireceğiz. Öncelikle hastaların bu tarz cerrahiler için uygun olması lazım. Tümörün büyüklüğü, hastanın yaşı ek bir sürü faktör var. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Biz bütün hastalarımızı biyopsi aldığımız safhada bu cerrahiyi gerçekleştirme ihtimalimiz açısından değerlendiriyoruz. Bu ameliyatı yapabilir miyiz? Tümörü çıkartabilir miyiz? şeklinde uzun uzun değerlendirmeler yapıyoruz."



Bir yıldır yaşadığı hastalığının ameliyatla sona erdiğini anlatan hasta Ahmet Dinç, "Bu hastalık bir seneden beri vardı. Hocama geldim. Hocam bana üç yöntem sundu. Hocalarıma güvendiğim için hangisinin benim için uygun görüldüğünü sorarak o yöntemi kabul ettim. Lazer tedavisi uygun gördüklerini söylediler. Ama çok iyiyim şimdi. Bir ses problemi var. Onu da terapi göreceğim. Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok. Hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. Ameliyatım çok başarılı geçti" diye konuştu.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi KBB Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem de "Hastamız ses kısıklığı şikayeti olan bir hastaydı. Erken evre ses tellerinde tümör vardı. Bu gibi durumlarda hastaya hem cerrahi yapılabilir. Hem de radyoterapi alabilir. Hastamız da cerrahiyi tercih etmişti. Bu tercihi daha çok hastaya bırakıyoruz. Lazer cerrahisi ile güzel komplikasyonsuz bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

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