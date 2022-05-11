Tuhafiyeciler başkanını seçti

Zonguldak Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası'na Ferdi Kibar başkan seçildi.

Zonguldak Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Olağan Kongresi Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. İmzaların tamamlanmasının ardından kongreye geçildi. Kongrenin divan başkanlığı Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongre başladı.

Kongrede tek liste Ferdi Kibar aday oldu. Üyelerin oyları ile, Kibar, Zonguldak Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın yeni başkanı seçildi. Kongrenin ardından konuşma yapan Ferdi Kibar, “Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte odamızı güzel yerlere getirebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Kongremiz hayırlı olsun” dedi.

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