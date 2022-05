Özel çocuklardan çok özel gösteri

Zonguldak'ta otizm, down sendromlu, lösemili ve zihinsel engelli çocuklar, tiyatro oyunu ve gösteriler sergiledi. Oyunculara ve şovmenlere taş çıkartan çocukların performansı izleyicilere de coşkulu anlar yaşattı.

Zonguldak Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve destek alan otizmli, down sendromlu , lösemili ve zihinsel engelli çocuklar, Zonguldak Gençlik Merkezi’nde madenciler konulu tiyatro oyunu sergiledi. Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen özel gösteriye tiyatro oyuncusu Yahya Kasım Fırtınay tarafından hazırlanan özel çocuklar, sergiledikleri performans ile velilerine kimi zaman duygusal kimi zaman ise coşkulu anlar yaşattı. Müzik eşliğinde vücut dilleri ile madenciler ve ailelerinin iş kazası, göçük ve grizu faciası gibi elim olayların ardından yaşadıklarını canlandırdı. Şiirler okuyan öğrenciler ise yöresel oyun havalarında oynayıp, göbek attı. Horon eşliğinde atışma gösterisi de gerçekleştiren çocuklar sahne performansı ile usta tiyatro oyuncuları ve şovmenleri aratmadı.

Otizmli çocuğu yaklaşık 10 yıldır merkezde çocuğunun eğitim gördüğünü ve destek aldığını belirten Tiyatro oyuncusu Yahya Kasım Fırtınay gösteri öncesinde yaptığı konuşmada, ''Karanlığı aydınlatan ışık, sessizliği yırtan bir çığlık gibi bu özel çocuklarımızın bir ömür boyu kendi ayakları üzerinde durması için bu tiyatro çalışmasını başlattık. Gönüllü ve çok da severek yaptık. Umarım eğlenirsiniz. Çocukların bu gösterilerinde verdikleri mesajları da kaçırmayın’’ dedi. Merkezin Eğitim Koordinatörü Sibel Dere ise, ‘’Toplumda farkı oluşturan, özel olan, bizi biz yapan duygularımızdır. Duygularımızı anlayan insanlarla birlikte olmamızdır. Program her çocuğumuzun duygusunun özel olduğunu gösterecektir. Bizimle bu duyguları paylaşan ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu. Merkezin Kurucusu Filiz Ocak Güvenç ise, sergilenen gösteri ile özel çocukların özel ilgi ile neleri başarabileceğini ispatladığını kaydetti.

Programa öğrencilerin ailelerinin yanı sıra kent protokolü de katıldı. Gösteriler sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

