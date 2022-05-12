BEÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (ZBEÜ) düzenlenen Hemşirelik Haftası programı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (ZBEÜ) düzenlenen Hemşirelik Haftası düzenlendi. Doç. Dr. Şebnem Hanioğlu Kargı konferans salonunda düzlenen programa BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Özcan Pişkin ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Özcan Piskin, “1854 yılında Kırımda savaşında İngilizler bizlere yardıma geliyor. Yaralı askerler İstanbul'a geliyor. Tek başında 22 yaşındaki bir kız hasta bakıcı olarak bu askerlere yardıma geliyor. Bir geliyor pir geliyor açıkçası çünkü bütün sistemi değiştiriyor. Çok fazla işler yapıyor. Cephede 4 bin 600 asker ölmüş ama iyi bakım olmadığı için 22 bin asker ölmüş. Yine Osmanlı savaşında cephede 22 bin asker ölmüş ama iyi bakım olmadığı için 45 bine yakın asker ölmüş. İngiltere’ye döndükten sonra bunu kraliçe Victoria’ya bin sayfalık rapor halinde sunuyor. bu raporun içerinde hastanede düzeninden yemeklere kadar istatistik veriler yer alıyor. Bir neslin önünü açıyor. Dönüp bakıldığı zaman bütün kapıların o dönem açılığını biliyoruz. Hepinizin hemşireler haftasını kutluyorum iyi ki varsınız” dedi.

Tüm hemşirelerin hemşireler haftasını kutlayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Bugün çok önemli bir hafta büyük bir pandemi geçirdiğiniz özverili ile çalıştınız. Diğer sağlık çalışanları yeterince parlatılıyor şimdi sizin parlatılma zamanınız. Bunu iltifat olarak söylemiyorum tüm samimiyetimle söylüyorum. Pandeminin pençesinde kıvranırken hastalara umut ışığı olduğunuz. Hastaların Allah tarafından kendilerine gönderilmiş bir melek olarak gördüğü insanlar oldunuz. Hasta olarak bakarsanız. Hastalığın yarısı psikolojik hastalara sizlerin güler yüzünü gördüğü an hasta yarısını halletmiş oluyor. Günümüzde bütün hastalıkların başında sıkıntı, stres bütün bunların başından geçiyor. Bu da sizin sayenizde oluyor. Bilhassa pandemide gerçekten inşalara para beklemeden eşinizi çocuğunuz yok sayarak özveri ile hizmet ettiniz. Gelecekte daha iyi yerlerde olmanızı şartlarınız daha gelişmiş olmasını iş bekleyen arkadaşlara yeni iş alanların açılmasını diliyor hemşireler haftanınız kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından BEÜ Konservatuar bölümü tarafından mini bir konser verildi. Konserin ardından ZBEÜ Hastanesi’nde 20 yılı aşkın süredir sağlık hizmeti veren hemşirelere teşekkür plaketi ve hediye verildi.

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