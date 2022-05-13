5 ülkeden 18 öğretmen Zonguldak’a geldi

Erasmus projesi doğrultusunda 5 ülkeden 18 öğretmen , Zonguldak'a gelerek Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nda bir dizi etkinliklere katıldı.

Ünite Festival Türkey 2022 Erasmus projesi doğrultusunda Estoya, İspanya, İsveç, İrlanda ve Slovakya'an Türkiye'ye gelen 18 öğretmen, Zonguldak'ta Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nda bir araya geldi. 5 gün boyunca Zonguldak'ta kalan öğretmenler Erasmus projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere, gezi ve ziyaretlere katıldılar. 18 öğretmen son gün okulda yapılan veda etkinliğinde duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler İngilizce olarak çeşitli gösterilerde bulundu. Yabancı öğretmenlerde gösterileri alkışlarla eşlik ederek cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdiler.

Koordinatör öğretmen Kieran Brosnan, "Her ülke projeye çok değerli katkılarda bulundu ama Türkiye'nin kültürel yönü çok ağır bastı projede" dedi.

Kilimli İsmet İnönü İlkokulu İngilizce öğretmeni Ümran İskender yaptığı açıklamada, "Projemizin bu ayağı Türkiye'deydi Misafirlerimiz Türkiye'ye Geldiler çok güzel ve çok başarılı bir hafta geçirdiğinizi düşünüyoruz. 2019 yılında başlayan projemiz 2022 yılında son bulacak. Bir dahaki ay İspanya gideceğiz" dedi.

Programın sonunda ise öğretmenler ülkelerine dönüş yaptı.

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