Yenidoğan canlandırma eğitimi tamamlandı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1012 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim salonunda İl genelinde Hastanelerin doğum servisinde çalışan ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 1 hekim, 24 sağlık personeline yönelik, tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla düzenlenen eğitim sona erdi.

Kurs Sorumlusu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Sevil Çelik, Bülent Ecevit Üniversitesi SUAM Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir, Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Rahşan Dilek Okyay, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Hemşire Şengül Bayrak, Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik ve Hemşire Nihal Kalıncı tarafından NRP (Yenidoğan Canlandırma Eğitimi) düzenlendi.

Eğitime İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin , Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sevilen Köktürk, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Uzman Ümit Çavuş, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uğur Alagöz’ ün katılımlarıyla, NRP eğitimcileri ve protokol tarafından eğitimde başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Eğitim sonrası düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi, sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenir. Neonatal ve perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır. Bu ölümler erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenir. Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların yüzde 23’ü doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir yenidoğan deneyimi olmayan kurumlarda da yenidoğan canlandırma gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin doğduktan sonra yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise, doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Doğum odasındaki herkesi hedefleyen bu programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. NRP ve diğer çalışmalar sonucunda yenidoğan yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının NRP eğitimi alması ve bebek ölümlerinin önlenmesini amaçlamaktayız. Zonguldak olarak NRP Eğitim ekibi olan sayılı şanslı illerden biriyiz. Emeği geçen tüm ekibe ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

