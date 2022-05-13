Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberinki heyet Maden Müzesi'ni gezdi

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Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet, Zonguldak Maden Müzesi'ni gezdi.

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi için Zonguldak'a gelen Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç beraberindeki heyet; Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağını gezdi.

Maden Mühendisi Ekrem Murat Zaman, Zonguldak tarihî ve madencilik hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. Heyet ardından kömür deneyim ocağında kafese binerek yer altına indi.

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