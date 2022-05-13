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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Ortak ağlara dikkat edin

DHA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Ortak ağlara dikkat edin


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Kurumsal bile olsa güvenlik boyutunun önemini düşünerek bedava olan wifilere bağlanmamamız gerektiğini düşünmeniz lazım. Ortak ağlara dikkat edin" dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi´nde (ZBEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi´nde 'Siber Vatanı' anlatmak, girişimciler ile kamu kurumlarını ve gençleri bir araya getirmek amacıyla Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ile siber güvenlik alanında faaliyet gösteren özel firmaların temsilcileri katıldı. Fuaye alanında üniversite ve lise öğrencileri projelerini sergiledi.
'İNSAN KAYNAĞI AVANTAJIMIZI BU DÖNEMDE KULLANMAMIZ LAZIM' 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Şeker yaptığı konuşmada, "Almanya'da savunma sanayiinde bir firmanın CEO'su ile bir görüşmemiz oldu. Bana 'bizim en önemli problemimiz insan kaynağı. Bizim çalışanlarımızın yaş ortalaması 55 ve bunlar emekliliğe doğru gidiyor ancak aşağıdan yeni nesil gelmiyor. Gençler mühendisliği tercih etmiyor. Mühendisliğe gidenler de savunma sanayiini tercih etmiyor. Biz çalışacak eleman bulamıyoruz. Nasıl çözeriz diye düşünüyoruz' dedi. Başka ülkelere bakıyorlardı. Bu bir taraftan da bize tehdit oluşturmaya başladı. Onlar bizim yetişmiş insan kaynağımızı çekmek için yöntemler geliştiriyor. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. İnsan kaynağı avantajımızı bu dönemde kullanmamız lazım ve arayı kapatıp öne geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu. 
'TEKNOLOJİK DEVRİMİN EN ÖNEMLİ UNSURU İNSAN KAYNAĞI'
Türkiye´nin teknolojik devrimi yakaladığını belirten Bakan Yardımcısı Dönmez, şu ifadeleri kaydetti:
"Teknolojik devrimin en önemli unsuru nitelikli insan kaynağı. Burada üniversitelerde yetişen gençlerimizin ve hocalarımız emeklerinin, çalışmalarının çok büyük önemi var. Sanayide katma değer üretimin de anahtarı aslında teknoloji. Teknolojide ne kadar ileri giderseniz, bu teknolojiyi sanayiye uyguladığınızda, maliyetin üstüne koyacağınız para artıyor. Herkesin yaptığını yaparsanız, fiyat rekabetiyle kaybedersiniz. Ama herkesin yaptığından farklı bir şey yaparsanız o zaman ürününüzü daha iyi bir fiyata satabilirsiniz. Uzaktan erişimle de farklı elektronik ortamlarla insanların eğitimlerini tamamlaması mümkün. Dijital dünya öyle bir şey ki Zonguldak´ta oturduğunuz yerden Adana'daki, İstanbul'daki veya Almanya'daki bir fabrikanın problemini çözebileceksiniz. Burada güç, bu dijital teknolojiyi bilen insanlarda olacak. Bizim nitelikli insanlar yetiştirmemiz lazım. 5-6 bin lira maaşa, asgari ücrete çalışan insanlar değil, yüksek paralara çalışan, kendine güvenen insanlar yetiştirmemiz lazım. Bunun da temelinde dijital dünyaya ayak uydurmak geliyor."
'SAVUNMAMIZI YAPAY ZEKA İLE YAPACAĞIZ'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, eskiden siber saldırıların insan tarafından yapıldığını, ancak gelinen noktada yapay zeka kullanılarak saldırıların otonom bir şekilde düzenlenebildiğini ifade ederek, "Sistemlerde veri zafiyeti aramak, bilgi, yaratıcılık ve zaman gerektiriyordu. En önemlisi içinde insan barındırıyordu. Yapay zeka siber saldırı yapmaya başladığı zaman yorulmayacak 7/24 sistemlere saldırmaya devam edecek. Saldırı nasıl yapay zekayla yapılıyorsa biz de savunmamızı yapay zeka ile yapacağız. Dünyanın hiçbir sisteminde yüzde 100 siber güvenlik ortamı oluşamaz. Milyarlarca dolar bütçe ayıran firmalar bile bu saldırılara maruz kalıyor" dedi.
Siber güvenlik organizasyonunun birbirine zincir gibi bağlı unsurlardan oluştuğunu söyleyen Koç, "Zincirin kuvveti, en zayıf halkasıyla ölçülür. Bu zincirin en zayıf halkası insandır. Tüm güvenlik ihlallerine baktığımızda insan faktörünü görüyoruz." diyerek ekibinin az sonra salondakilerin cep telefonlarını hackleyeceğini söyledi. Koç konuşmaya devam ederken ekranlardan hackleme işlemi paylaşıldı. Ortak ve ücretsiz wifi ağları kullanıldığında, kötü niyetli kişilerin wifi trafiğini değiştirerek veri akışında kullanıcı verilerinin ele geçirme ihtimali olduğunu ifade eden Koç, "Birisi size bedavaya bir hizmet sunuyorsa, mutlaka karşılığında sizden bir şey alacaktır. Bu kişisel verileriniz olur, hesaplarınız olur, fotoğraflarınız olabilir. 10 dakikada yaptığımız ufak bir saldırıda, ortak wifi ağına güvenen birkaç arkadaşın kullanıcı adı ve şifresini aldık. Kurumsal bile olsa güvenlik boyutunun önemini düşünerek bedava olan wifilere bağlanmamamız gerektiğini düşünmeniz lazım. Ortak ağlara dikkat edin" dedi. 
3 gün boyunca sürecek olan Siber Güvenlik Zirvesi´nde, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı İş birliği Protokolü imzalanarak, uzman katılımcılarla yapılacak panel aşamasına geçildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-05-13 15:17:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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