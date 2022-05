Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Bir süre önce hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Arslan anısına düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi’ Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşında bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin açılışında konuşan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, fakültelerinin itibarıyla 6 profesör, 26 Doçent, 34 Doktor öğretim üyesi olmak üzere 66 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 15 Araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 83 akademik, 39 idari olmak üzere toplam 122 personel ve 2 bin 300’ü aşkın öğrenci ile 1992 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Okulun yapılmasında emeği geçen merhum Haci Kadri Yılmaz ile okula halen katkı sunmaya devam eden Zuhal Yılmaz’a teşekkür eden Prof. Dr. Efe, eğitimde yeni nesil yaklaşımların gerekliliğine ve önemine vurgu yaptı.

Programda kongrenin düzenlenmesine destek veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral adına İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Atilla Yelboğa ve merhum Prof. Dr. Ali Arslan’a görev yaptığı dönemdeki hizmetlerinden dolayı eşi Şeyda Arslan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Kongrede müzik dinletisinin ardından konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, ‘Kendine iyi davranma psikolojisi’ ve ‘Öz anlayış’ konularında sunum yaptı. Prof. Dr. Deniz konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Dünyada her şey mutluluklar, hüzünler, hepsi insanların ruh sağlığı açısından kabullenmemiz gerekiyor. Self Compassion, öz anlayış; kendimize anlayış göstermek olarak tanımlıyoruz. Zor zamanlarında nasıl bir yakınımıza destek oluyor, yardım ediyorsak kendimize destek olabilmemiz, kendimize nezaket ve anlayış gösterebilmemiz demektir. Birine yardım etmek insana iyi gelir. Hatta merhametin bağışıklık sistemini yükselttiğine ilişkin araştırmalar var. Bu merhameti, anlayışı kendimize gösteriyor muyuz? Hayata karşı tutumumuz nasıl? Ebeveynlerimizle ve eşimize karşı ilişkimiz nasıl? Kendimizi eleştiriyor muyuz, kendimize karşı nasıl bir dil kullanıyoruz?

Öz anlayış ölçeği, 2007 yılında yayınlandı. Bunun üç alt boyutu var. Öz nezaket, kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım, dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır. Bir acıyı ne ilk biz yaşadık, bundan sonra da her yerde benzer şeyler yaşayabilir. Üçüncüsü de Mindfulness; bilinçli farkındalık diye ilk defa Türkçeleştiren ve 2011 yılında bunu Education Science’ta makalesini yayınlayan kişi benim. Şu anda Türkiye’de Mindfulness modası var. İş ticarileşince oraya doğru bir yönelim oluyor. Bu dünyada da tartışılıyor. Mindfulness çalışanlar ‘biz meditasyon öğretmeni miyiz, yoksa bilim insanı mıyız?’ diyor. Bazı sorularla öz anlayışımızı ölçüyoruz. Yani güçlü olmamız gerekiyor. Biz güçlü olursak çevremiz de güçlü olur. Biz kendimize şefkat gösterirsek çevremize de şefkat gösterebiliriz. Bu bağlamda öz anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor. Öz anlayışımız bizim en iyi arkadaşımız.”

Kongreye Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, BEÜ Dekan Yardımcısı Prof. Dr Bekir Hakan Bakkal, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Erdemir İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Atilla Yarboğa, MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Sezer ile Necati Akdeniz, merhum Prof. Dr. Ali Arslan’ın eşi Şeyda Arslan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

