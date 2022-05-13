Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi yapıldı

İHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.
Bir süre önce hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Arslan anısına düzenlenen ‘Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi’ Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşında bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin açılışında konuşan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, fakültelerinin itibarıyla 6 profesör, 26 Doçent, 34 Doktor öğretim üyesi olmak üzere 66 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 15 Araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 83 akademik, 39 idari olmak üzere toplam 122 personel ve 2 bin 300’ü aşkın öğrenci ile 1992 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Okulun yapılmasında emeği geçen merhum Haci Kadri Yılmaz ile okula halen katkı sunmaya devam eden Zuhal Yılmaz’a teşekkür eden Prof. Dr. Efe, eğitimde yeni nesil yaklaşımların gerekliliğine ve önemine vurgu yaptı.
Programda kongrenin düzenlenmesine destek veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral adına İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Atilla Yelboğa ve merhum Prof. Dr. Ali Arslan’a görev yaptığı dönemdeki hizmetlerinden dolayı eşi Şeyda Arslan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Kongrede müzik dinletisinin ardından konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, ‘Kendine iyi davranma psikolojisi’ ve ‘Öz anlayış’ konularında sunum yaptı. Prof. Dr. Deniz konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Dünyada her şey mutluluklar, hüzünler, hepsi insanların ruh sağlığı açısından kabullenmemiz gerekiyor. Self Compassion, öz anlayış; kendimize anlayış göstermek olarak tanımlıyoruz. Zor zamanlarında nasıl bir yakınımıza destek oluyor, yardım ediyorsak kendimize destek olabilmemiz, kendimize nezaket ve anlayış gösterebilmemiz demektir. Birine yardım etmek insana iyi gelir. Hatta merhametin bağışıklık sistemini yükselttiğine ilişkin araştırmalar var. Bu merhameti, anlayışı kendimize gösteriyor muyuz? Hayata karşı tutumumuz nasıl? Ebeveynlerimizle ve eşimize karşı ilişkimiz nasıl? Kendimizi eleştiriyor muyuz, kendimize karşı nasıl bir dil kullanıyoruz?
Öz anlayış ölçeği, 2007 yılında yayınlandı. Bunun üç alt boyutu var. Öz nezaket, kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım, dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır. Bir acıyı ne ilk biz yaşadık, bundan sonra da her yerde benzer şeyler yaşayabilir. Üçüncüsü de Mindfulness; bilinçli farkındalık diye ilk defa Türkçeleştiren ve 2011 yılında bunu Education Science’ta makalesini yayınlayan kişi benim. Şu anda Türkiye’de Mindfulness modası var. İş ticarileşince oraya doğru bir yönelim oluyor. Bu dünyada da tartışılıyor. Mindfulness çalışanlar ‘biz meditasyon öğretmeni miyiz, yoksa bilim insanı mıyız?’ diyor. Bazı sorularla öz anlayışımızı ölçüyoruz. Yani güçlü olmamız gerekiyor. Biz güçlü olursak çevremiz de güçlü olur. Biz kendimize şefkat gösterirsek çevremize de şefkat gösterebiliriz. Bu bağlamda öz anlayışımızı geliştirmemiz gerekiyor. Öz anlayışımız bizim en iyi arkadaşımız.”
Kongreye Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, BEÜ Dekan Yardımcısı Prof. Dr Bekir Hakan Bakkal, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Erdemir İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Atilla Yarboğa, MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Yardımcıları İbrahim Sezer ile Necati Akdeniz, merhum Prof. Dr. Ali Arslan’ın eşi Şeyda Arslan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
YEREL HABERLER GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Ortak ağlara dikkat edin
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: ...
Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberinki heyet Maden Müzesi'ni gezdi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberinki heyet Maden ...
Yenidoğan canlandırma eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Yenidoğan canlandırma eğitimi tamamlandı
5 ülkeden 18 öğretmen Zonguldak’a geldi
YEREL HABERLER 5 ülkeden 18 öğretmen Zonguldak’a geldi
"İnsan hacklenebilir mi" sorusunun yanıtı vücuda takılan biyolojik aletlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Yeni teknolojilerle siber saldırılar akıllı hale geldi"
YEREL HABERLER "İnsan hacklenebilir mi" sorusunun yanıtı vücuda ...
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak'ta başladı
YEREL HABERLER Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak'ta başladı
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu Arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı, "Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim" dedi
YEREL HABERLER 11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı ...
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale ...
Zonguldak'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi
Vali Tutulmaz’dan engelli merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan engelli merkezine ziyaret
GMİS Yönetim Kurulu “301 maden şehidini rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu “301 maden şehidini rahmetle ...
Devrek’te “Zonguldak Çözüyor “ bilgi yarışması
YEREL HABERLER Devrek’te “Zonguldak Çözüyor “ bilgi yarışması
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
YEREL HABERLER Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Zonguldak’ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
Model uydu birincisi B-Dispate, yeni hedeflerin peşinde Türksat Model Uydu Yarışması birincisi takım, Türkiye'ye uzay havacılık sektöründe katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Model uydu birincisi B-Dispate, yeni hedeflerin ...
Hemşireler Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Hemşireler Haftası törenle kutlandı
BEÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER BEÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı
Zonguldak'ta yayalar için güvenli trafik eğitimi ve semineri
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yayalar için güvenli trafik eğitimi ve ...
Fanatik çeşme bordo-mavi renklere boyandı
YEREL HABERLER Fanatik çeşme bordo-mavi renklere boyandı
ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Rio Grande do Sul Üniversitesi ile işbirliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Rio Grande do ...
ZBEÜ'nün kurumsal akreditasyon süreci başlıyor
YEREL HABERLER ZBEÜ'nün kurumsal akreditasyon süreci başlıyor
Arkadaşını, sevgilisinden ayrılmasını istediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Arkadaşını, sevgilisinden ayrılmasını istediği için ...
Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı, savunma alınmadığı için iptal edildi
YEREL HABERLER Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı, savunma alınmadığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.