Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

İHA

Üç muhtarın birlikteliği bölgeye önemli bir hizmet kazandırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köylerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolun yapım çalışmaları devam ediyor.
2020 yılında iş makineleri ile açılan Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köyleri bağlantı yolunda yarım kalan çalışmalara yeniden başlandı. Kdz. Ereğli İl Özel İdaresi ekipleri Çarşamba ve Perşembe günü Alacabük Köyü Kapançatı Mahallesi’nde yol malzemesi hazırlığı yaptı. Özel idare ekipleri bu gün sabahtan itibaren ise kamyonlarla yola malzeme taşımaya başlarken, greyder ve silindir de çalışmaya başladı. Önümüzdeki hafta yolun yapımının tamamlanması beklenirken Orta Köy Muhtarı Erol Özsoy, Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut birlikte çalışmanın güzel bir örneğini sergiledi. Kdz. Ereğli ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü bağlantı yolunun EreğliDevrek karayolu ile ve çevre köylerinde ulaşımında alternatif yol olması açısından büyük önem taşıyor.
Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Duman “Önemli projelerimizden biri olan üç köyün bağlantı yolunda çalışmalar Çarşamba günü başladı. İki malzeme hazırlandıktan sonra bugünde kamyonlar geldi. Malzeme serilmeye başlandı. Burası sadece Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köylerini birbirine bağlamakla kalmayacak. Hacıosmanlar, Çaylıoğlu, Güneşli, Alacabük, Güllük, Akkaya ve Çevlük Köyleri’ne de bağlantı sağlanmış olacak. Bu yoldan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidip gelinebilecek ve Kozlu ile Zonguldak’a daha kısa sürede ulaşım sağlanacak. Ayrıca EreğliDevrek karayoluna alternatif olması açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, inşallah en kısa sürede tamamlayıp açılışını da güzel bir şekilde yapmak istiyoruz. Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı başta Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, il genel meclisi üyelerimize, Özel İdare Şefimiz Kaan Güçeri, kıymetli muhtarlarım Erol Özsoy ve Muhittin Karabulut muhtarım ile köy sakinlerine de çok teşekkür ediyorum. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz güzel bir hizmet kazanmış olacak” dedi.
Düzpelit Köy Muhtarı Muhittin Karabulut ile Ortaköy Muhtarı Erol Özsoy ise üç köy muhtarının birlik ve beraberliği sayesinde önemli bir hizmeti bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kdz. Ereğli Kızılay Başkanı Yağız Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Kızılay Başkanı Yağız Ankara’da ...
Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de ‘Eğitimde yeni yaklaşımlar’ kongresi ...
GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
YEREL HABERLER GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Ortak ağlara dikkat edin
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: ...
Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberinki heyet Maden Müzesi'ni gezdi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Dönmez ve beraberinki heyet Maden ...
Yenidoğan canlandırma eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Yenidoğan canlandırma eğitimi tamamlandı
5 ülkeden 18 öğretmen Zonguldak’a geldi
YEREL HABERLER 5 ülkeden 18 öğretmen Zonguldak’a geldi
"İnsan hacklenebilir mi" sorusunun yanıtı vücuda takılan biyolojik aletlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Yeni teknolojilerle siber saldırılar akıllı hale geldi"
YEREL HABERLER "İnsan hacklenebilir mi" sorusunun yanıtı vücuda ...
Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak'ta başladı
YEREL HABERLER Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak'ta başladı
11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulundu Arkadaşının maaşını çekip alışveriş yaptı, "Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim" dedi
YEREL HABERLER 11 yıllık arkadaşının cesedi elleri ve ayakları bağlı ...
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale ...
Zonguldak'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi
Vali Tutulmaz’dan engelli merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan engelli merkezine ziyaret
GMİS Yönetim Kurulu “301 maden şehidini rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu “301 maden şehidini rahmetle ...
Devrek’te “Zonguldak Çözüyor “ bilgi yarışması
YEREL HABERLER Devrek’te “Zonguldak Çözüyor “ bilgi yarışması
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
YEREL HABERLER Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Zonguldak’ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
Model uydu birincisi B-Dispate, yeni hedeflerin peşinde Türksat Model Uydu Yarışması birincisi takım, Türkiye'ye uzay havacılık sektöründe katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Model uydu birincisi B-Dispate, yeni hedeflerin ...
Hemşireler Haftası törenle kutlandı
YEREL HABERLER Hemşireler Haftası törenle kutlandı
BEÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER BEÜ’de Hemşireler Haftası kutlandı
Zonguldak'ta yayalar için güvenli trafik eğitimi ve semineri
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yayalar için güvenli trafik eğitimi ve ...
Fanatik çeşme bordo-mavi renklere boyandı
YEREL HABERLER Fanatik çeşme bordo-mavi renklere boyandı
ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Rio Grande do Sul Üniversitesi ile işbirliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER ZBEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Rio Grande do ...
ZBEÜ'nün kurumsal akreditasyon süreci başlıyor
YEREL HABERLER ZBEÜ'nün kurumsal akreditasyon süreci başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.