Hastasının safra kesesinden çıkarttığı taşlarla adını yazdı Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra kesesinden bin 250 adet taş çıktı

Zonguldak'ta karın ağrısı şikâyeti ile hastaneye başvuran 45 yaşındaki hastanın safra kesesinden bin 250 adet taş çıktı.

Zonguldak'ta 45 yaşındaki bir vatandaş karın ağrısı şikâyeti ile Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hasta, testleri yapılarak ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Operatör Dr. İlhan Taşdöven tarafından laparoskopi yöntemi ile hastanın safra kesesi ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatta hastanın safra kesesinden irili ufaklı bin 250 adet taş çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor hastasının safra kesesinden çıkarttığı taşlarla adını yazarken, başarılı bir ameliyat geçiren hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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